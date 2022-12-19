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Путин: РФ будет готовить белорусских летчиков на самолетах со специальной боевой частью

Елена РощинаПонедельник, 19 декабря 2022, 20:20
Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске, фото из Telegram Пул первого

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. 

Источник: Владимир Путин на камеру в Минске, трансляция РБК

Детали: В Минске проходят встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, между ними они рассказали о договоренностях.

Путин отметил, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Беларуси.

Он подчеркнул, что между РФ и РБ ведется совместное военное планирование, действует российско-белорусская региональная группировка войск, сейчас на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".

Прямая речь: "Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники.  

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Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью". 

Детали: Путин заявил, что "такая форма сотрудничества – не наше изобретение", так как США проводят аналогичные мероприятия с союзниками НАТО на протяжении десятилетий, а РФ и РБ якобы делают это из-за "напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства".

Напомним: Александр Лукашенко предоставил Владимиру Путину территорию Беларуси для начала вторжения в Украину и наступления на Киев в феврале. Беларусь также обменивается с Россией оружием в условиях войны против Украины.

РФ и РБ проводят постоянные военные учения. 19 декабря, перед визитом Путина, в Беларуси объявили о завершении мероприятий по проверке боевой готовности войск, которые начались 6 дней назад.

Когда в Беларуси взлетают военные самолеты, в Украине объявляют воздушную тревогу, потому что это могут быть не учебные полеты, а авиаудары.

Темы: ПутинЛукашенкоРосcияБеларусь
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