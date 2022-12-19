Лукашенко поблагодарил Путина за С-400 и "Искандер", которые уже на боевом дежурстве

В Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".

Источники: пресс-конференция президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы (Путин - ред.) передали Беларуси и комплекс "Искандер", который вы также передали нам".

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Детали: Лукашенко добавил, что у него есть беспокойство относительно ситуации по периметру "союзного государства, в первую очередь, на западе".

Предыстория: Во время встречи в Минске Путин и Лукашекно также обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами.

В октябре 2022 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в ближайшее время в войска РБ поступят ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО "С-400".