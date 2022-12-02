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Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру: він виправдовував захоплення Криму

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 12:00
Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру: він виправдовував захоплення Криму
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення росіянами Криму.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно силовики: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим". 

 
Фото СБУ

Деталі: СБУ з’ясувала, що на Кіровоградщину вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів. Також церковнослужителі проводили зустрічі на території Росії.

Після цього у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу – її друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. 

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фото СБУ

Під час обшуків на території єпархії силовики виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".

Незалежна експертиза прийшла до висновку, що злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.

Досудове розслідування триває.

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Теми: СБУУПЦ МПпропагандаКіровоградська область
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