Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру: він виправдовував захоплення Криму

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення росіянами Криму.



Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно силовики: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.



Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим".

Фото СБУ

Деталі: СБУ з’ясувала, що на Кіровоградщину вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів. Також церковнослужителі проводили зустрічі на території Росії.



Після цього у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу – її друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора.

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фото СБУ

Під час обшуків на території єпархії силовики виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".



Незалежна експертиза прийшла до висновку, що злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.



Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.



Досудове розслідування триває.

Передісторія:

В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Вранці 2 грудня Служба безпеки України проводила обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях.



