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Зеленський закликав владу Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 00:30
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу звернутися зараз до всіх наших друзів і просто сумлінних людей у Грузії.

Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити.

Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михайла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок".

Що цьому передувало:

  • Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати Саакашвілі, щоб звинуватити його в симуляції, проте на записі видно, як він виснажений.
  • На початку грудня американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

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Теми: СаакашвіліЗеленськийГрузія
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