Тюремники опублікували відео з палати Саакашвілі в лікарні

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, щоб звинуватити його в симуляції, проте на записі видно, як він виснажений.

Джерело: Спеціальна пенітенціарна служба Грузії у Facebook, колишня речниця Саакашвілі Дарина Чиж

Деталі: Тюремники виклали відео в день, коли Саакашвілі заявив про поновлення голодування, і заявили, що показують ці кадри через високий суспільний інтерес.

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У відео змонтовані кадри з клініки "Вівамеді" з різними датами: 9 серпня, 4 жовтня, 12 грудня, – а на частині сцен дата затерта. На якихось кадрах Саакашвілі їсть, ходить палатою і навіть лається з медперсоналом.

Як видно, 12 грудня Саакашвілі вже пересувається за допомогою ходунків і виглядає виснаженим.

При цьому пенітенціарна служба стверджує, що у відеоматеріалі "чітко видно імітаційні дії Міхеїла Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства і міжнародних партнерів".

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Також держорган звинувачує експрезидента в жорстокому поводженні з персоналом і агресивній поведінці.

Колишня прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж заявила, що "безсовісні мразоти влаштовують шоу з його тяжкого стану".

Цьому передувало: 14 грудня колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі через своїх адвокатів оголосив про початок голодування з вимогою дати йому дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни, а вже за кілька годин – про припинення голодування.

Раніше американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Міхеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.