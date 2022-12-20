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Зеленский призвал власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 00:30
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии.

Вероятно, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровья. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии – надо проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подобает Грузии. Это надо прекратить.

Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг".

Что этому предшествовало:

Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты Саакашвили, чтобы обвинить его в симуляции, однако на записи видно, как он истощен.

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В начале декабря американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в том числе ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Темы: СаакашвилиЗеленскийГрузия
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