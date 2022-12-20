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У Росії хочуть карати за мапу без анексованих українських областей

Роман ПетренкоВівторок, 20 грудня 2022, 18:51
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

Держдума в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає покарання за розповсюдження карт, що "оскаржують територіальну цілісність Росії".

Джерело: "Медуза" з посиланням на російську Думу

Деталі: За поширення карт без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму у Росії загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб.

Такі карти, згідно із законопроєктом, будуть визнані "екстремістськими матеріалами".

Під закон, у разі його ухвалення, може потрапити будь-яка карта, на якій, наприклад, анексовані території України не позначені як частина Росії.

Зазначається, що за карти, видані до ухвалення закону, покарання не буде.

Нагадаємо: Окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.

А 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

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Теми: Росіяпропагандаокупація
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