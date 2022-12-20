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Пригожин показав, як біля Бахмута "шукав зустрічі" із Зеленським

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 19:05
Скриншот

Керівник приватної військової компанії Євген Пригожин опублікував відео, на якому бійці начебто стріляють у бік Бахмута, а сам він пропонує президенту Володимиру Зеленському зустрітися.

Джерело: Telegram-канал Пресслужба Пригожина

Деталі: На каналі розмістили кілька відео, на яких Пригожин розповідає, що коли дізнався, що в Бахмуті Зеленський, то приїхав ближче і попросив постріляти з гармати "Піон". "Якщо (Зеленський – ред.) зверне увагу, то готові зустрітися в будь-який момент, заразом визначимося де, що і чиє", - каже на відео Пригожин.

Після того як бойовики здійснили постріли, Пригожин констатував - "не відповідають".

Передісторія:

  • 20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.
  • 12 листопада аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

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