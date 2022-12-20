Пригожин показал, как возле Бахмута "искал встречи" с Зеленским

Руководитель частной военной компании Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором бойцы якобы стреляют в сторону Бахмута, а сам он предлагает президенту Владимиру Зеленскому встретиться.

Источник: Telegram-канал Пресс-служба Пригожина

Детали: На канале разместили несколько видео, на которых Пригожин рассказывает, что когда узнал, что в Бахмуте Зеленский, то приехал ближе и попросил пострелять из пушки "Пион".

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"Если (Зеленский - ред.) обратит внимание, то готовы встретиться в любой момент, заодно определимся где, что и чье", - говорит на видео Пригожин.

После того как боевики произвели выстрелы, Пригожин констатировал - "не отвечают".

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