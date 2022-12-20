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Пригожин показал, как возле Бахмута "искал встречи" с Зеленским

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 18:05
Пригожин показал, как возле Бахмута искал встречи с Зеленским

Руководитель частной военной компании Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором бойцы якобы стреляют в сторону Бахмута, а сам он предлагает президенту Владимиру Зеленскому встретиться.

Источник: Telegram-канал Пресс-служба Пригожина

Детали: На канале разместили несколько видео, на которых Пригожин рассказывает, что когда узнал, что в Бахмуте Зеленский, то приехал ближе и попросил пострелять из пушки "Пион".

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"Если (Зеленский - ред.) обратит внимание, то готовы встретиться в любой момент, заодно определимся где, что и чье", - говорит на видео Пригожин.

После того как боевики произвели выстрелы, Пригожин констатировал - "не отвечают".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 20 декабря президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.
  • 12 ноября аналитики института изучения войны сообщали, что частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

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