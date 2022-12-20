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Зеленський передасть від захисників Бахмута подарунок західним партнерам

Роман ПетренкоВівторок, 20 грудня 2022, 21:38
фото оп

Військові з фортеці Бахмут передали президенту Володимиру Зеленському прапор, аби той передав його західним партнерам, які допомагають Україні зброєю.

Джерело: Зеленський під час вечірнього звернення

Пряма мова Зеленського: "Я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів...

Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників.

Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо.

Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!".

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що тривалість війни залежатиме від об’ємів допомоги Україні.

Теми: БахмутЗеленськийзброявійна
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