Зеленський передасть від захисників Бахмута подарунок західним партнерам
Військові з фортеці Бахмут передали президенту Володимиру Зеленському прапор, аби той передав його західним партнерам, які допомагають Україні зброєю.
Джерело: Зеленський під час вечірнього звернення
Пряма мова Зеленського: "Я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів...
Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників.
Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо.
Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що тривалість війни залежатиме від об’ємів допомоги Україні.