Зеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам

Военные из крепости Бахмут передали президенту Владимиру Зеленскому флаг, чтобы тот передал его западным партнерам, которые помогают Украине оружием.

Источник: Зеленский во время вечернего обращения

Прямая речь Зеленского: "Я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестких атак оккупантов, против наиболее безумных российских ударов...

Поддерживайте наш Бахмут - разорванный, но непокоренный - и его защитников.

Наши бойцы дали мне сегодня наш флаг и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем.

Мы обязательно выстоим. Обязательно получим для Украины необходимую поддержку!".

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Напомним: Президент Владимир Зеленский напомнил партнерам, что продолжительность войны будет зависеть от объемов помощи Украине.