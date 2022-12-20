Кремль заявив, що Путін був на передовій. ЗМІ впізнали Ростов-на-Дону

Після поїздки президента Володимира Зеленського до Бахмута в мережі з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін теж був на фронті, проте журналісти-розслідувачі запевняють, що це був Ростов-на-Дону.

Джерело: "РИА Новости", журналісти-розслідувачі "Агентство"

Деталі: Через кілька годин після новини про те, що Зеленський у Бахмуті, депутат російського парламенту Андрій Гурульов написав, що Путін був "у зоні спеціальної військової операції".

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Увечері вже прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Гурульова нібито правда: "Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так".

Російські дослідники вивчили відео відвідування Путіним штабу і дійшли висновку, що Путін відвідував штаб військ Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Дослівно: "Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єри кімнати, в якій він розташований, збігаються з тим, що видно під час відвідування Путіним штабу родів військ.

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Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу.

Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в "зоні проведення спецоперації".

Передісторія: