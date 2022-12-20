Кремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону
После поездки президента Владимира Зеленского в Бахмут в сети появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин тоже был на фронте, однако журналисты-расследователи уверяют, что это был Ростов-на-Дону.
Источник: "РИА Новости", журналисты-расследователи "Агентство"
Детали: Через несколько часов после новости о том, что Зеленский в Бахмуте, депутат российского парламента Андрей Гурулев написал, что Путин был "в зоне специальной военной операции".
Вечером уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Гурулева якобы правда: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да".
Российские исследователи изучили видео посещения Путиным штаба и пришли к выводу, что Путин посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Дословно: "Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьеры комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск.
Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу.
Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации".
Предыстория:
- 20 декабря президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.
- Военные из крепости Бахмут передали Зеленскому флаг, чтобы тот отдал его западным партнерам, которые помогают Украине оружием.