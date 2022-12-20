Кремль заявил, что Путин был на передовой. СМИ узнали Ростов-на-Дону

После поездки президента Владимира Зеленского в Бахмут в сети появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин тоже был на фронте, однако журналисты-расследователи уверяют, что это был Ростов-на-Дону.

Источник: "РИА Новости", журналисты-расследователи "Агентство"

Детали: Через несколько часов после новости о том, что Зеленский в Бахмуте, депутат российского парламента Андрей Гурулев написал, что Путин был "в зоне специальной военной операции".

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Вечером уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Гурулева якобы правда: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да".

Российские исследователи изучили видео посещения Путиным штаба и пришли к выводу, что Путин посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Дословно: "Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьеры комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск.

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Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу.

Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации".

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