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Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 01:54
Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу.

Джерело: CNN із посиланням на джерела, які знайомі з планами візиту Зеленського до Вашингтона

Дослівно: "Зеленський вже на шляху до Вашингтона".

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Деталі: Видання зазначає, що візит Зеленського до Білого дому не був остаточно узгоджений і залишається інформаційно обмеженим з міркувань безпеки.

При цьому, за даними CNN він включатиме зустріч Зеленського з Байденом і вищими посадовими особами адміністрації президента США.

Візит, пише видання, збігається  з наміром адміністрації Байдена направити Україні новий пакет оборонної допомоги, який буде включати в себе ракетні системи Patriot.

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Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Капітолій готується прийняти президента України Володимира Зеленського на засіданні Конгресу в середу.

Теми: ЗеленськийСШАБайденвійна
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