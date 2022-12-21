Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу.
Джерело: CNN із посиланням на джерела, які знайомі з планами візиту Зеленського до Вашингтона
Дослівно: "Зеленський вже на шляху до Вашингтона".
Деталі: Видання зазначає, що візит Зеленського до Білого дому не був остаточно узгоджений і залишається інформаційно обмеженим з міркувань безпеки.
При цьому, за даними CNN він включатиме зустріч Зеленського з Байденом і вищими посадовими особами адміністрації президента США.
Візит, пише видання, збігається з наміром адміністрації Байдена направити Україні новий пакет оборонної допомоги, який буде включати в себе ракетні системи Patriot.
Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Капітолій готується прийняти президента України Володимира Зеленського на засіданні Конгресу в середу.