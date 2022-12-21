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Зеленский уже на пути в Вашингтон – CNN

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 02:54
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду.

Источник: CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами визита Зеленского в Вашингтон

Дословно: "Зеленский уже на пути в Вашингтон".

Детали: Издание отмечает, что визит Зеленского в Белый дом не был окончательно согласован и остается информационно ограниченным из соображений безопасности.

При этом, по данным CNN он будет включать встречу Зеленского с Байденом и высшими должностными лицами администрации президента США.

Визит, пишет издание, совпадает с намерением администрации Байдена направить Украине новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot.

Что было раньше: СМИ сообщали, что Капитолий готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конгресса в среду.

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Темы: ЗеленскийСШАБайденвойна
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