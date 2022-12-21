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Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 03:27
Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР
ФОТО: GETTY IMAGES

США виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів у рамках великого пакета, який вперше включатиме системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

Джерело: The Associated Press із посиланням на заяви американських чиновників на тлі анонсованого візиту президента України Володимира Зеленського

Деталі: Американські чиновники описали деталі допомоги на умовах анонімності, оскільки вона ще не була оголошена.

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Ця допомога свідчить про розширення Сполученими Штатами видів передового озброєння, яке вони відправлять в Україну для посилення протиповітряної оборони країни проти російських ракетних ударів.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме зброю зі складів Пентагону на 1 мільярда доларів і ще 800 мільйонів доларів через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує озброєння, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

Видання зазначає, що невідомо, коли саме Patriot прибуде на лінію фронту в Україні, оскільки американські військові повинні спочатку навчити ЗСУ користуватися високотехнологічною системою. Як передбачається, навчання триватиме кілька тижнів.

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Теми: зброявійнаППОСША
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