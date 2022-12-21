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Системы Patriot для Украины: пакет помощи достигнет $1,8 млрд – АР

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 04:27
ФОТО: GETTY IMAGES

США выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов в рамках большого пакета, который впервые будет включать системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

Источник: The Associated Press со ссылкой на заявления американских чиновников на фоне анонсированного визита президента Украины Владимира Зеленского

Детали: Американские чиновники описали детали помощи на условиях анонимности, поскольку она еще не была объявлена.

Эта помощь свидетельствует о расширении Соединенными Штатами видов передового вооружения, которое они отправят в Украину для усиления противовоздушной обороны страны против российских ракетных ударов.

Пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать оружие со складов Пентагона на 1 миллиард долларов и еще 800 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины, которая финансирует вооружение, боеприпасы, обучение и другую помощь.

Издание отмечает, что неизвестно, когда именно Patriot прибудет на линию фронта в Украине, поскольку американские военные должны сначала научить ВСУ пользоваться высокотехнологичной системой. Как предполагается, обучение продлится несколько недель.

Темы: оружиевойнаПВОСША
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