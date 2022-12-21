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Кремль домагається поступок від Лукашенка – ISW

Середа, 21 грудня 2022, 04:26
Кремль домагається поступок від Лукашенка – ISW
Лукашенко і Путін, фото РИА Новости

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Кремль тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб не дати йому маневрувати і піти на вимоги Росії.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначають аналітики, посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру президента РБ Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.

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Російські військовослужбовці, ймовірно, будуть керувати системами С-400, що базуються в Білорусі.

Незважаючи на розгортання в Білорусі російських танків, в інституті поки що не бачать ознак наступу на Україну з РБ.

Рішення Путіна нагородити осіб зі свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на відміну від візиту Зеленського на передову в Бахмуті, викликало певну критику серед російських націоналістичних сил.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній командир російських бойовиків та критичний голос у російському інформаційному просторі Ігор Гіркін зазначив, що Путін нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не російських та маріонеткових військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще більше вирішив підірвати репутацію Путіна (можливо, ненавмисно – припускають в ISW) у російському інформаційному просторі, намагаючись підвищити свій авторитет на тлі візиту Зеленського до Бахмута.

У той же час Пригожин намагається легалізувати ПВК "Вагнер", позбавити її тавра "найманця" і натомість знову представити групу як легітимне військове формування в Росії, яке підтримує російські національні інтереси.

Основні висновки ISW:

  • Тиск Росії на Білорусь зменшує простір для маневру білоруського президента Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.
  • Інститут світової політики продовжує спостерігати ознаки, що відповідають найменш ймовірному, але найбільш небезпечному варіанту розвитку подій (МНВРП) відновлення російського вторгнення на північ України з території Білорусі.
  • Візит президента України Володимира Зеленського в Бахмут підриває триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити президента Росії Володимира Путіна як причетного до війни лідера.
  • Фінансист Вагнера Євген Пригожин підірвав зусилля Путіна зобразити себе в російському інформаційному просторі як лідера воєнного часу, можливо, ненавмисно.
  • Зусилля Кремля, спрямовані на покращення репутації Міністерства оборони Росії, можливо, спонукали Пригожина до активізації зусиль з легалізації "Вагнер Груп" в Росії.
  • Кремль, ймовірно, продовжить зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити президента Росії Володимира Путіна і Міністерство оборони (МО) Росії як ефективних лідерів, коли Путін проведе розширене щорічне засідання колегії МО Росії 21 грудня.
  • Російські війська проводили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Загарбники продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Окупанти розширюють оборонні укріплення на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.
  • Представник Кремля ухилився від відповіді на запитання щодо заяви офіцера військкомату Московської області від 17 грудня про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби.
  • Президент Росії Володимир Путін зажадав від російських спецслужб посилити боротьбу з проукраїнськими партизанами.

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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