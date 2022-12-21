Кремль домагається поступок від Лукашенка – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Кремль тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб не дати йому маневрувати і піти на вимоги Росії.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначають аналітики, посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру президента РБ Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.

Російські військовослужбовці, ймовірно, будуть керувати системами С-400, що базуються в Білорусі.

Незважаючи на розгортання в Білорусі російських танків, в інституті поки що не бачать ознак наступу на Україну з РБ.

Рішення Путіна нагородити осіб зі свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на відміну від візиту Зеленського на передову в Бахмуті, викликало певну критику серед російських націоналістичних сил.

Колишній командир російських бойовиків та критичний голос у російському інформаційному просторі Ігор Гіркін зазначив, що Путін нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не російських та маріонеткових військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій

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Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще більше вирішив підірвати репутацію Путіна (можливо, ненавмисно – припускають в ISW) у російському інформаційному просторі, намагаючись підвищити свій авторитет на тлі візиту Зеленського до Бахмута.

У той же час Пригожин намагається легалізувати ПВК "Вагнер", позбавити її тавра "найманця" і натомість знову представити групу як легітимне військове формування в Росії, яке підтримує російські національні інтереси.

Основні висновки ISW: