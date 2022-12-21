Кремль добивается уступок от Лукашенко – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Кремль давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы не дать ему маневрировать и пойти на требования России.
Источник: ISW
Детали: Как отмечают аналитики, усиление давления России на Беларусь уменьшает пространство для маневра президента РБ Александра Лукашенко, чтобы избежать уступок Кремлю.
Российские военнослужащие, вероятно, будут управлять системами С-400, базирующимися в Беларуси.
Несмотря на развертывание в Беларуси российских танков, в институте пока не видят признаков наступления на Украину из РБ.
Решение Путина наградить лиц из своего окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского на передовую в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистических сил.
Бывший командир российских боевиков и критический голос в российском информационном пространстве Игорь Гиркин отметил, что Путин награждает "своих героев в Кремле", а не российских и марионеточных военнослужащих, участвующих в боевых действиях на передовой
Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще больше решил подорвать репутацию Путина (возможно, непреднамеренно - предполагают в ISW) в российском информационном пространстве, пытаясь повысить свой авторитет на фоне визита Зеленского в Бахмут.
В то же время Пригожин пытается легализовать ЧВК "Вагнер", лишить ее клейма "наемника" и вместо этого снова представить группу как легитимное военное формирование в России, которое поддерживает российские национальные интересы.
Основные выводы ISW:
- Давление России на Беларусь уменьшает пространство для маневра белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы избежать уступок Кремлю.
- Институт мировой политики продолжает наблюдать признаки, соответствующие наименее вероятному, но наиболее опасному варианту развития событий (МНВРП) возобновления российского вторжения на север Украины с территории Беларуси.
- Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подрывает продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить президента России Владимира Путина как причастного к войне лидера.
- Финансист Вагнера Евгений Пригожин подорвал усилия Путина изобразить себя в российском информационном пространстве как лидера военного времени, возможно, непреднамеренно.
- Усилия Кремля, направленные на улучшение репутации Министерства обороны России, возможно, побудили Пригожина к активизации усилий по легализации "Вагнер Групп" в России.
- Кремль, вероятно, продолжит усилия, направленные на то, чтобы изобразить президента России Владимира Путина и Министерство обороны (МО) России как эффективных лидеров, когда Путин проведет расширенное ежегодное заседание коллегии МО России 21 декабря.
- Российские войска проводили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная.
- Захватчики продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
- Оккупанты расширяют оборонительные укрепления на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области.
- Представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос о заявлении офицера военкомата Московской области от 17 декабря о том, что российские власти продлят срок службы для солдат срочной службы.
- Президент России Владимир Путин потребовал от российских спецслужб усилить борьбу с проукраинскими партизанами.