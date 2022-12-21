Кремль добивается уступок от Лукашенко – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Кремль давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы не дать ему маневрировать и пойти на требования России.

Источник: ISW

Детали: Как отмечают аналитики, усиление давления России на Беларусь уменьшает пространство для маневра президента РБ Александра Лукашенко, чтобы избежать уступок Кремлю.

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Российские военнослужащие, вероятно, будут управлять системами С-400, базирующимися в Беларуси.

Несмотря на развертывание в Беларуси российских танков, в институте пока не видят признаков наступления на Украину из РБ.

Решение Путина наградить лиц из своего окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского на передовую в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистических сил.

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Бывший командир российских боевиков и критический голос в российском информационном пространстве Игорь Гиркин отметил, что Путин награждает "своих героев в Кремле", а не российских и марионеточных военнослужащих, участвующих в боевых действиях на передовой

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще больше решил подорвать репутацию Путина (возможно, непреднамеренно - предполагают в ISW) в российском информационном пространстве, пытаясь повысить свой авторитет на фоне визита Зеленского в Бахмут.

В то же время Пригожин пытается легализовать ЧВК "Вагнер", лишить ее клейма "наемника" и вместо этого снова представить группу как легитимное военное формирование в России, которое поддерживает российские национальные интересы.

Основные выводы ISW: