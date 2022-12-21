"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році

"Українська правда" ідентифікувала членів ПВК "Вагнер", які наразі воюють проти України, і затримання яких було зірвано у 2020 році.

Джерело: розслідування УП "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Дослівно: "Невелике дослідження "Української правди" виявило, що серед найманців є ті, кого в 2020 році затримували в Мінську".

Реклама:

Деталі: Одним з бойовиків виявився 41- річний Максим Кошман на прізвисько "Коршун". З 2014-го він позаштатний боєць ПВК "Вагнера" і один з 33 найманців, яких у 2020 році затримали в Білорусі і віддали Росії.

В Україні проти Кошмана зареєстроване кримінальне провадження за фактом участі у незаконному збройному формуванні під час псевдореферендуму в Слов'янську в 2014 році.

Після встановлення контролю над містом українськими військовими, Кошман втік до окупованої Горлівки і продовжив участь у війні проти України. Згодом отримав він паспорт Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Аналіз його соцмереж свідчить, що він досі проживає у так званій "ДНР", отримував нагороди від терористів.

Серед тих, кого затримували у Білорусі у 2020 році також Геннадій Фетісов. Раніше він служив в підрозділі "Беркут" української міліції. Наразі мешкає в терористичній "ДНР" та воює проти України.

Він активно підтримував у соцмережах початок "спецоперації" і псевдореферендум.

Ще один із колишніх затриманих у Мінську найманців "Вагнера" Володимир Селіхов також підтримує війну Росії проти України.

Він майже не публікує фото з війни. Лише кілька у формі та із російським прапором. Інші – у цивільному, але у коментарях він пояснює, що фото старі.

"Вагнерівець" Андрій Чернишов брав участь у захопленні Луганського аеропорту влітку 2014-го. Чотири роки потому потрапив до списку СБУ, як найманець, який був доставлений до Сирії на ракетному крейсері "Варяг" і воював у цій країні. В 2022-му повернувся воювати проти України і влітку загинув.

Уродженець Комі Антон Вахтуров також загинув на війні проти України. Про це свідчить запис у соцмережах та в місцевих новинах.

За даними колишніх працівників українських спецслужб, саме Антон Вахтуров був одним з учасників страти цивільного у Сирії.

Тоді "вагнерівці" закатували беззбройного чоловіка, відрізали йому голову, розтрощили її кувалдою та спалили тіло. Все це бойовики знімали на відео.

Знати більше: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Що було раніше: У серпні 2020 року УП розповідала, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.