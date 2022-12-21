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"Вагнеровцы" в Украине: на фронте воюют члены ЧВК, задержание которых сорвалось в 2020 году

Станислав Погорилов, Виктория РощинаСреда, 21 декабря 2022, 08:18
Вагнеровцы в Украине: на фронте воюют члены ЧВК, задержание которых сорвалось в 2020 году
Популяризация ЧВК "Вагнер" ФОТО СОЦСЕТИ

"Украинская правда" идентифицировала членов ЧВК "Вагнер", которые сейчас воюют против Украины, и задержание которых было сорвано в 2020 году.

Источник: расследование УП "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

Дословно: "Небольшое исследование "Украинской правды" показало, что среди наемников есть те, кого в 2020 году задерживали в Минске".

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Детали: Одним из боевиков оказался 41-летний Максим Кошман по прозвищу "Коршун". С 2014-го он внештатный боец ЧВК "Вагнера" и один из 33 наемников, которых в 2020 году задержали в Беларуси и отдали России.

 

В Украине против Кошмана зарегистрировано уголовное производство по факту участия в незаконном вооруженном формировании во время псевдореферендума в Славянске в 2014 году.

После установления контроля над городом украинскими военными, Кошман сбежал в оккупированную Горловку и продолжил участие в войне против Украины. Впоследствии получил он паспорт России.

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Анализ его соцсетей свидетельствует, что он до сих пор проживает в так называемой "ДНР", получал награды от террористов.

Среди тех, кого задерживали в Беларуси в 2020 году также Геннадий Фетисов. Ранее он служил в подразделении "Беркут" украинской милиции. Сейчас живет в террористической "ДНР" и воюет против Украины.

 

Он активно поддерживал в соцсетях начало "спецоперации" и псевдореферендум.

Еще один из бывших задержанных в Минске наемников "Вагнера" Владимир Селихов также поддерживает войну России против Украины.

 

Он почти не публикует фото с войны. Только несколько в форме и с российским флагом. Другие - в штатском, но в комментариях он объясняет, что фото старые.

"Вагнеровец" Андрей Чернышов участвовал в захвате Луганского аэропорта летом 2014-го. Четыре года спустя попал в список СБУ, как наемник, который был доставлен в Сирию на ракетном крейсере "Варяг" и воевал в этой стране. В 2022-м вернулся воевать против Украины и летом погиб.

 

Уроженец Коми Антон Вахтуров также погиб на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись в соцсетях и в местных новостях.

 

По данным бывших работников украинских спецслужб, именно Антон Вахтуров был одним из участников казни гражданского в Сирии.

Тогда "вагнеровцы" замучили безоружного мужчину, отрезали ему голову, разбили ее кувалдой и сожгли тело. Все это боевики снимали на видео.

Узнать больше: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

Что предшествовало: В августе 2020 года УП рассказывала, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Темы: ВагнервойнаУкраинаРосcия
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