Італійські журналісти потрапили під російський обстріл на Херсонщині

Двоє італійських репортерів, які працювали на Херсонщині, потрапили під російський артобстріл та отримали легкі поранення.

Про це вони повідомили у власних соцмережах, звідки новина потрапила в італійські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Репортер Клаудіо Локателлі та фоторепортер Ніколо Челесті пересувалися на легковому авто з великим написом "преса". Де саме стався інцидент, точно невідомо. Журналісти кажуть про "Херсон", на відеоматеріалі, який вони відзняли під час пригоди - приватний сектор або село.

Локателлі отримав легке поранення шиї за вухом, схоже, від осколка скла. У машину потрапили щонайменш декілька дрібних осколків, продірявивши двері і розбивши скло з обох боків передніх сидінь.

Після першого близького прильоту, який пошкодив їм машину, поруч був ще один. Журналісти виїхали з сектора, де почались влучання, і врешті сховались за відносно міцною будівлею разом з авто, щоб перевірити свої поранення і спробувати полагодити колеса.

В описі відео Локателлі пише, що стріляли "з протилежного берега Дніпра, де стоїть російська армія". У другій половині відео, коли вони їдуть переважно у східному напрямку, на кадрах чітко проглядається Дніпро. Як розшифрувало його коментарі з відео італійське ANSA, журналіст вважає обстріл зумисним, тому що поблизу більше нікого не було і машина чітко маркована.