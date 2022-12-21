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Італійські журналісти потрапили під російський обстріл на Херсонщині

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 09:28

Двоє італійських репортерів, які працювали на Херсонщині, потрапили під російський артобстріл та отримали легкі поранення.

Про це вони повідомили у власних соцмережах, звідки новина потрапила в італійські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Репортер Клаудіо Локателлі та фоторепортер Ніколо Челесті пересувалися на легковому авто з великим написом "преса". Де саме стався інцидент, точно невідомо. Журналісти кажуть про "Херсон", на відеоматеріалі, який вони відзняли під час пригоди - приватний сектор або село. 

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Локателлі отримав легке поранення шиї за вухом, схоже, від осколка скла. У машину потрапили щонайменш декілька дрібних осколків, продірявивши двері і розбивши скло з обох боків передніх сидінь.

Після першого близького прильоту, який пошкодив їм машину, поруч був ще один. Журналісти виїхали з сектора, де почались влучання, і врешті сховались за відносно міцною будівлею разом з авто, щоб перевірити свої поранення і спробувати полагодити колеса. 

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В описі відео Локателлі пише, що стріляли "з протилежного берега Дніпра, де стоїть російська армія". У другій половині відео, коли вони їдуть переважно у східному напрямку, на кадрах чітко проглядається Дніпро. Як розшифрувало його коментарі з відео італійське ANSA, журналіст вважає обстріл зумисним, тому що поблизу більше нікого не було і машина чітко маркована. 

Теми: ІталіяУкраїнавійнаЗМІ
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