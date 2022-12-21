Итальянские журналисты попали под российский обстрел на Херсонщине

Двое итальянских репортеров, которые работали на Херсонщине, попали под российский артобстрел и получили легкие ранения.

Об этом они сообщили в собственных соцсетях, откуда новость попала в итальянские СМИ, пишет "Европейская правда".

Репортер Клаудио Локателли и фоторепортер Николо Челести передвигались на легковом авто с большой надписью "пресса". Где именно произошел инцидент, точно неизвестно. Журналисты говорят о "Херсоне", на видеоматериале, который они отсняли во время происшествия - частный сектор или село.

Локателли получил легкое ранение шеи за ухом, похоже, от осколка стекла. В машину попали как минимум несколько мелких осколков, продырявив двери и разбив стекла с обеих сторон передних сидений.

После первого близкого прилета, который повредил им машину, рядом был еще один. Журналисты выехали из сектора, где начались попадания, и в конце концов спрятались за относительно крепким зданием вместе с авто, чтобы проверить свои ранения и попытаться починить колеса.

В описании видео Локателли пишет, что стреляли "с противоположного берега Днепра, где стоит российская армия". Во второй половине видео, когда они едут преимущественно в восточном направлении, на кадрах четко просматривается Днепр. Как расшифровало его комментарии с видео итальянское ANSA, журналист считает обстрел умышленным, потому что поблизости больше никого не было и машина четко маркирована.