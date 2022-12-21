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ДБР розслідує, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України - очільник СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 10:47
ДБР розслідує, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України - очільник СБУ
Василь Малюк. фото СБУ

Державне бюро розслідувань досліджує, яким чином російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму півднем України.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Відповідне кримінальне провадження знаходиться в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство, на сьогодні проводиться багато експертиз. Я не маю жодного права розкривати карти, то їхнє провадження. Ми не можемо порушити принцип таємниці слідства, разом з тим, наскільки мені відомо, слідство вже на завершальному етапі".

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Деталі: За словами Малюка, до цих подій дотичний і зрадник, викритий у лавах СБУ, - колишній керівник Кримського главку служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він проводив там антитерористичні навчання, не погодивши це з керівником антитерористичного центру при СБУ.

Нагадаємо: Влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати, пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.

Теми: війнаСБУДБР
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