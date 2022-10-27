Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 10:15
СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був кротом - Малюк
фото СБУ

Служба безпеки України має у своєму розпорядженні неспростовні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на РФ, доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Малюка, спецслужба робить великий наголос на самоочищенні своїх лав, особливо в умовах війни.

Реклама:

"Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал", - зазначив він.

Говорячи про операцію з викриття та затримання Кулініча, в.о. голови СБУ зазначив, що він затримував цього "крота" особисто. Разом з тим, Малюк не став поки що розголошувати деталі, зазначивши, що триває слідство.

Пряма мова: "Було проведено безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

Ми здобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різні процеси".

Передісторія:

  • 16 липня "Українська правда" дізналася, що силовики затримали Кулініча.
  • Наступного дня Державне бюро розслідувань розкрило деталі спільної спецоперації, внаслідок якої було викрито і затримано зрадника.
  • Слідство встановило, що Кулініч співпрацював із представниками спецслужб РФ. Серед іншого, він передавав їм розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, інформацію, що становить державну таємницю.
  • Також задокументовано участь фігуранта в діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.
  • Кулініча підозрюють за трьома статтями: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада). 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво в передаванні або збиранні з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

ДовідковоКулініч Олег Миколайович був призначений  начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.

У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: