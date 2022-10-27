СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк
Служба безпеки України має у своєму розпорядженні неспростовні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на РФ, доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі.
Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За словами Малюка, спецслужба робить великий наголос на самоочищенні своїх лав, особливо в умовах війни.
"Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал", - зазначив він.
Говорячи про операцію з викриття та затримання Кулініча, в.о. голови СБУ зазначив, що він затримував цього "крота" особисто. Разом з тим, Малюк не став поки що розголошувати деталі, зазначивши, що триває слідство.
Пряма мова: "Було проведено безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ.
Ми здобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різні процеси".
Передісторія:
- 16 липня "Українська правда" дізналася, що силовики затримали Кулініча.
- Наступного дня Державне бюро розслідувань розкрило деталі спільної спецоперації, внаслідок якої було викрито і затримано зрадника.
- Слідство встановило, що Кулініч співпрацював із представниками спецслужб РФ. Серед іншого, він передавав їм розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, інформацію, що становить державну таємницю.
- Також задокументовано участь фігуранта в діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.
- Кулініча підозрюють за трьома статтями: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада). 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво в передаванні або збиранні з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю).
Довідково: Кулініч Олег Миколайович був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.
У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.