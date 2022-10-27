СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк

Служба безпеки України має у своєму розпорядженні неспростовні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на РФ, доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Малюка, спецслужба робить великий наголос на самоочищенні своїх лав, особливо в умовах війни.

"Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал", - зазначив він.

Говорячи про операцію з викриття та затримання Кулініча, в.о. голови СБУ зазначив, що він затримував цього "крота" особисто. Разом з тим, Малюк не став поки що розголошувати деталі, зазначивши, що триває слідство.

Пряма мова: "Було проведено безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ.

Ми здобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різні процеси".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

16 липня "Українська правда" дізналася, що силовики затримали Кулініча.

Наступного дня Державне бюро розслідувань розкрило деталі спільної спецоперації, внаслідок якої було викрито і затримано зрадника.

Слідство встановило, що Кулініч співпрацював із представниками спецслужб РФ. Серед іншого, він передавав їм розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, інформацію, що становить державну таємницю.

Також задокументовано участь фігуранта в діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

Кулініча підозрюють за трьома статтями: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада). 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво в передаванні або збиранні з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Довідково: Кулініч Олег Миколайович був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.

У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.