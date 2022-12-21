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ГБР расследует, благодаря кому враг сумел быстро оккупировать юг Украины - руководитель СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 10:47
ГБР расследует, благодаря кому враг сумел быстро оккупировать юг Украины - руководитель СБУ
Василий Малюк. фото СБУ

Государственное бюро расследований исследует, каким образом российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма по югу Украины 24 февраля 2022 года.

Источник: и.о. председателя СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе".

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Детали: По словам Малюка, к этим событиям причастен и предатель, разоблаченный в рядах СБУ, - бывший руководитель Крымского главка службы безопасности полковник Олег Кулинич. Он проводил там антитеррористические учения, не согласовав это с руководителем антитеррористического центра при СБУ.

Напомним: Летом 2021 года на тайном заседании СНБО было поручено обеспечить соответствующую защиту нескольких областей Украины на случай вторжения противника. Почему в феврале 2022 года врагу удалось быстро продвинуться по Херсонщине - еще предстоит выяснить, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.

Темы: войнаСБУГБР
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