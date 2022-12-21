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Военный назвал "извинения" Шуляк издевательством и требует ветировать ее скандальный закон

Алена МазуренкоСреда, 21 декабря 2022, 13:44
Военный назвал извинения Шуляк издевательством и требует ветировать ее скандальный закон

Военный и юрист Олег Симороз считает "извинения" главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, которая ворвалась в его палату, чтобы выяснить отношения, "отвратительным фарсом и издевательством" и требует ветировать законопроект по градостроительству ее авторства.

Источник: Facebook-страница военного и юриста Олега Симороза

Прямая речь: "Извинения" Шуляк передо мной являются просто отвратительным фарсом и издевательством.

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Во-первых, появилось оно на шестой день и только после огромного скандала и когда народные депутаты "слуги" начали писать из-за нее заявления на выход из партии, председателем которой она является.

Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально мерзко и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю всем понятно.

Далее пошла дешевая "до слез" спекуляция на тему финансирования войска ее партией "слуг". У правящей партии есть рычаги национализировать активы олигархов, а она пишет о пожертвовании в 130 млн грн, я чуть не заплакал от ее "жертвенности".

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Ну, и вишенкой на тортике является та часть текста, которая якобы должна считаться самим "извинением" - "если я чем-то его обидела". То есть Шуляк банально не понимает за что ей надо извиниться. Более того, она даже не вспоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется"...

Госпожа Елена, это - дно, и констатация того, что Вы живете по принципу вседозволенности...

Я не принимаю эти так называемые "извинения" (хотя точнее их было бы назвать "продолжением издевательств надо мной").

Вместо этого я обращаюсь к президенту и повторяю призыв нашей партии Народовластие:

  • избавьтесь наконец от одиозной "слуги" строительной мафии Елены Шуляк;
  • ветируйте антинародный законопроект №5655".

Детали: По словам Симороза, поведение Шуляк демонстрирует ее истинное отношение к украинской армии.

Военного возмутило, что СМИ распространили так называемые "извинения" нардепа, ведь видео ее поведения в палате наглядно демонстрирует ее "помощь".

Он отметил, что Шуляк приходила, чтобы выяснить с ним отношения после его сообщения о законопроекте 5655.

Симороз отметил, что нардеп ворвалась к нему в палату без всякого предупреждения и начала объяснять, что он правильно понял ее законопроект: "Хотела сделать из меня дурака, примитивно врала в лицо и даже намекнула на то, что я взял деньги за свое сообщение".

Что этому предшествовало: 17 декабря Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект по градостроительству 5655, который ранее приняла Верховная Рада.

Нардеп Янченко заявила о позорном поступке Шуляк и о своем выходе из партии.

После общественного резонанса Шуляк написала, что "просит прощения", если какие-то ее действия оскорбили раненого бойца. При этом она не указала имени Симороза. 

Несмотря на видео, где Шуляк выясняет отношения с раненым из-за законопроекта по градостроительству ее авторства, она заявила, что целью ее встреч и общения с защитниками является "желание помочь".

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

Темы: Слуга народаскандалвойназаконодательство
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