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Путін заявив, що розвиватиме ядерну тріаду як "гарантію суверенітету" РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 грудня 2022, 14:44
Володимир Путін, фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планує й надалі розвивати ядерну тріаду РФ як гарантію збереження суверенітету і територіальної цілісності країни, а також повідомив, що в січні на "бойову службу" вийде російський фрегат "Адмірал Горшков" з гіперзвуковими комплексами "Циркон".

Джерело: Путін під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня

Пряма мова: "Будемо підтримувати готовність і вдосконалювати боєготовність ядерної тріади. Це головна гарантія збереження нашого суверенітету, територіальної цілісності, стратегічного паритету і балансу сил у світі". Цього року рівень сучасних зразків озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91 відсоток".

Деталі: За його словами, найближчим часом на бойове чергування буде вперше поставлено міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", а у війська продовжують надходити ракетні комплекси "Ярс". Путін також повідомив, що в січні "на бойову службу" вийде фрегат "Адмірал Горшков" з новими гіперзвуковими комплексами "Циркон".

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Крім того, президент країни-агресора заявив, що в Росії нібито є "хороший досвід розробки унікальних підводних безпілотників", а також висловив надію, що інформація про "натовські сили і озброєння" буде проаналізована і використана Збройними силами РФ, як і отриманий під час війни в Україні досвід.

Довідково: Ядерною тріадою називають стратегічні наступальні збройні сили, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • У вересні міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що у ядерного арсеналу Росії міг давно спливти термін придатності – якщо "натиснути на кнопку, це може бахнути прямо там".
  • Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков запевнив росіян, що ядерна тріада РФ перебуває "на високому рівні", тож безпеку країни забезпечено. 

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Теми: ПутінРосіяядерна зброязброя
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