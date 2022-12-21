Путін заявив, що розвиватиме ядерну тріаду як "гарантію суверенітету" РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планує й надалі розвивати ядерну тріаду РФ як гарантію збереження суверенітету і територіальної цілісності країни, а також повідомив, що в січні на "бойову службу" вийде російський фрегат "Адмірал Горшков" з гіперзвуковими комплексами "Циркон".

Джерело: Путін під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня

Пряма мова: "Будемо підтримувати готовність і вдосконалювати боєготовність ядерної тріади. Це головна гарантія збереження нашого суверенітету, територіальної цілісності, стратегічного паритету і балансу сил у світі". Цього року рівень сучасних зразків озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91 відсоток".

Деталі: За його словами, найближчим часом на бойове чергування буде вперше поставлено міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", а у війська продовжують надходити ракетні комплекси "Ярс". Путін також повідомив, що в січні "на бойову службу" вийде фрегат "Адмірал Горшков" з новими гіперзвуковими комплексами "Циркон".

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Крім того, президент країни-агресора заявив, що в Росії нібито є "хороший досвід розробки унікальних підводних безпілотників", а також висловив надію, що інформація про "натовські сили і озброєння" буде проаналізована і використана Збройними силами РФ, як і отриманий під час війни в Україні досвід.

Довідково: Ядерною тріадою називають стратегічні наступальні збройні сили, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.

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