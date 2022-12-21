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Путин заявил, что РФ будет развивать ядерную триаду как “гарантию суверенитета”

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 13:44
Путин заявил, что РФ будет развивать ядерную триаду как “гарантию суверенитета”
Владимир Путин, фото Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует и дальше развивать ядерную триаду РФ как гарантию сохранения суверенитета, а также сообщил, что в январе на "боевую службу" выйдет российский фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми комплексами "Циркон".

Источник: Путин во время выступления на коллегии Минобороны России 21 декабря

Прямая речь: "Будем поддерживать готовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета, территориальной целостности, стратегического паритета и баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91 процент".

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Детали: По его словам, в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", а в войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс". Кроме того, Путин сообщил, что в январе на "боевую службу" выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новыми гиперзвуковыми комплексами "Циркон".

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев

Он также выразил надежду, что информация о "натовских силах и вооружении" будет проанализирована и использована Вооруженными силами РФ, как и полученный во время войны в Украине опыт.

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Справка: Ядерной триадой называют стратегические наступательные вооруженные силы, включающие три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Напомним:

  • В сентябре министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что у ядерного арсенала России мог давно истечь срок годности - если "нажать на кнопку, это может бахнуть прямо там".
  • Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заверил россиян, что ядерная триада РФ находится "на высоком уровне", так что безопасность страны обеспечена. 

Темы: ПутинРосcияядерное оружиеоружие
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