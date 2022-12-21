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Росіяни вирішили заборонити безпілотники в Ростовській області

Олександр ШумілінСереда, 21 грудня 2022, 16:34
Фото ілюстративне

В Ростовській області Росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.

Джерело: повідомлення губернатора Ростовської області Василь Голубєв

Пряма мова: "Змушені вжити в Ростовській області обмежувальних заходів у сфері транспорту…

З 22 грудня в Ростовській області запроваджується: заборона на використання безпілотників (виняток - для низки державних відомств)".

Деталі: Голубєв заявив, що пояснювати причину такої заборони, не треба.

Передісторія:

У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.

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Теми: Росіябезпілотники
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