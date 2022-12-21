Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вирішили заборонити безпілотники в Ростовській області

Олександр ШумілінСереда, 21 грудня 2022, 15:34
Росіяни вирішили заборонити безпілотники в Ростовській області
Фото ілюстративне

В Ростовській області Росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.

Джерело: повідомлення губернатора Ростовської області Василь Голубєв

Пряма мова: "Змушені вжити в Ростовській області обмежувальних заходів у сфері транспорту…

Реклама:

З 22 грудня в Ростовській області запроваджується: заборона на використання безпілотників (виняток - для низки державних відомств)".

Деталі: Голубєв заявив, що пояснювати причину такої заборони, не треба.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
В арімії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: