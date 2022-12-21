Росіяни вирішили заборонити безпілотники в Ростовській області
Середа, 21 грудня 2022, 16:34
В Ростовській області Росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.
Джерело: повідомлення губернатора Ростовської області Василь Голубєв
Пряма мова: "Змушені вжити в Ростовській області обмежувальних заходів у сфері транспорту…
З 22 грудня в Ростовській області запроваджується: заборона на використання безпілотників (виняток - для низки державних відомств)".
Деталі: Голубєв заявив, що пояснювати причину такої заборони, не треба.
Передісторія:
У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.
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