Россияне решили запретить беспилотники в Ростовской области
Среда, 21 декабря 2022, 15:34
В Ростовской области России запретили гражданским лицам использовать беспилотники.
Источник: сообщение губернатора Ростовской области Василий Голубев
Прямая речь: "Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта...
Реклама:
С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)".
Детали: Голубев заявил, что объяснять причину такого запрета, не надо.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Белгородской области России строят оборонительную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.