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Россияне решили запретить беспилотники в Ростовской области

Александр ШумилинСреда, 21 декабря 2022, 15:34
Россияне решили запретить беспилотники в Ростовской области
Фото иллюстративное

В Ростовской области России запретили гражданским лицам использовать беспилотники.

Источник: сообщение губернатора Ростовской области Василий Голубев

Прямая речь: "Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта...

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С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)".

Детали: Голубев заявил, что объяснять причину такого запрета, не надо.

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Темы: Росcиябеспилотники
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