Россияне решили запретить беспилотники в Ростовской области

В Ростовской области России запретили гражданским лицам использовать беспилотники.

Источник: сообщение губернатора Ростовской области Василий Голубев

Прямая речь: "Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта...

Реклама:

С 22 декабря в Ростовской области вводится: запрет на использование беспилотников (исключение - для ряда государственных ведомств)".

Детали: Голубев заявил, что объяснять причину такого запрета, не надо.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ