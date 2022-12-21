Путін зібрав свій Радбез поговорити про стратегічну безпеку

Президент Росії Володимир Путін зібрав свою Раду безпеки, щоб обговорити концепцію зовнішньої політики і стратегічної безпеки.

Джерела: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Путіна

Пряма мова: "Шановні колеги, добрий день! Ми домовилися обговорити сьогодні концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, доповідач - міністр закордонних справ Сергій Вікторович Лавров".

Деталі: Також Путін запропонував учасникам обговорити концепцію стратегічної безпеки.

Що цьому передувало: У вівторок Путін заявив, що РФ завжди хотіла бути частиною цивілізованого світу, але так і не стала.