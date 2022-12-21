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Путин собрал свой Совбез поговорить о стратегической безопасности

Александр ШумилинСреда, 21 декабря 2022, 18:41
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин собрал свой Совет безопасности, чтобы обсудить концепцию внешней политики и стратегической безопасности.

Источники: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, добрый день! Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик - министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров".

Детали: Также Путин предложил участникам обсудить концепцию стратегической безопасности.

Что этому предшествовало: Во вторник Путин заявил, что РФ всегда хотела быть частью цивилизованного мира, но так и не стала.

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Темы: Росcиявойна
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