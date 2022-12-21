Путин собрал свой Совбез поговорить о стратегической безопасности

Президент России Владимир Путин собрал свой Совет безопасности, чтобы обсудить концепцию внешней политики и стратегической безопасности.

Источники: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, добрый день! Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик - министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров".

Реклама:

Детали: Также Путин предложил участникам обсудить концепцию стратегической безопасности.

Что этому предшествовало: Во вторник Путин заявил, что РФ всегда хотела быть частью цивилизованного мира, но так и не стала.