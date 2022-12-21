З'явилися перші фото і відео з візиту Зеленського в США

Президент Володимир Зеленський опублікував перші фото свого візиту до США.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку.

Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з американським візаві Джо Байденом і виступить перед Конгресом.