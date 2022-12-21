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З'явилися перші фото і відео з візиту Зеленського в США

Олександр ШумілінСереда, 21 грудня 2022, 19:27
З'явилися перші фото і відео з візиту Зеленського в США
Фото: Зеленський

Президент Володимир Зеленський опублікував перші фото свого візиту до США.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку.

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Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з американським візаві Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Теми: СШАЗеленський
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