З'явилися перші фото і відео з візиту Зеленського в США
Середа, 21 грудня 2022, 19:27
Президент Володимир Зеленський опублікував перші фото свого візиту до США.
Джерело: повідомлення Зеленського
Пряма мова: "Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку.
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Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з американським візаві Джо Байденом і виступить перед Конгресом.