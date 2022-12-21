Появились первые фото и видео с визита Зеленского в США
Среда, 21 декабря 2022, 19:27
Президент Владимир Зеленский опубликовал первые фото своего визита в США.
Источник: сообщение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку.
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Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский в среду утром по Вашингтону прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским визави Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.