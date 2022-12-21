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Появились первые фото и видео с визита Зеленского в США

Александр ШумилинСреда, 21 декабря 2022, 19:27
Появились первые фото и видео с визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский опубликовал первые фото своего визита в США.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку.

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Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки".

 
 
 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский в среду утром по Вашингтону прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским визави Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Темы: СШАЗеленский
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