Появились первые фото и видео с визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский опубликовал первые фото своего визита в США.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку.

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Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки".

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