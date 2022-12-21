"Історичний візит": Зеленський очікує посилення оборонних можливостей у найближчі місяці

Президент України Володимир Зеленський назвав історичним свій перший за час повномасштабної війни з Росією візит до США.

Джерело: Володимир Зеленський на спільний із Джо Байденом пресконференції у Вашингтоні

Пряма мова: "Цей візит у Сполучені Штати Америки став дійсно історичним для України, для наших відносин із Америкою і для американського лідерства.

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За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у взаєминах України та США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на 100% наповнене реальним змістом. Я сьогодні відчув це на всіх моїх зустрічах, на всіх наших переговорах".

Деталі: Зеленський подякував за двопалатну підтримку у Конгресі США і висловив сподівання, що й надалі обидві палати будуть підтримувати Україну, попри зміни в Конгресі.

Український президент наголосив, що головне питання усіх його переговорів у Вашингтоні – "зміцнення України, наступний рік, наш рух до перемоги у війні за незалежність".

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Зеленський сказав, що повернеться до України з чудовими новинами – зокрема, про новий пакет допомоги майже на 2 млрд доларів, який включає ракетний комплекс "Patriot", який допоможе сформувати повітряний щит над Україною.

На наступний рік США планують виділити майже 45 млрд доларів підтримки, додав український лідер.

Пряма мова: "Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально, – я думаю, ви всі розумієте, чому, – але я за це дуже вдячний президенту Байдену".

Нагадаємо: Український президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув до США. Це перший його виїзд за кордони України після повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 301 добу.