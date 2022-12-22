Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Історичний візит": Зеленський очікує посилення оборонних можливостей у найближчі місяці

Олена РощінаЧетвер, 22 грудня 2022, 00:17
Володимир Зеленський із Джо Байденом у Вашингтоні, фото пресслужби президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав історичним свій перший за час повномасштабної війни з Росією візит до США.

Джерело: Володимир Зеленський на спільний із Джо Байденом пресконференції у Вашингтоні

Пряма мова: "Цей візит у Сполучені Штати Америки став дійсно історичним для України, для наших відносин із Америкою і для американського лідерства. 

За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у взаєминах України та США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на 100% наповнене реальним змістом. Я сьогодні відчув це на всіх моїх зустрічах, на всіх наших переговорах". 

Деталі: Зеленський подякував за двопалатну підтримку у Конгресі США і висловив сподівання, що й надалі обидві палати будуть підтримувати Україну, попри зміни в Конгресі. 

Український президент наголосив, що головне питання усіх його переговорів у Вашингтоні – "зміцнення України, наступний рік, наш рух до перемоги у війні за незалежність".

Зеленський сказав, що повернеться до України з чудовими новинами – зокрема, про новий пакет допомоги майже на 2 млрд доларів, який включає ракетний комплекс "Patriot", який допоможе сформувати повітряний щит над Україною.

ВІДЕО ДНЯ

На наступний рік США планують виділити майже 45 млрд доларів підтримки, додав український лідер. 

Пряма мова: "Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально, – я думаю, ви всі розумієте, чому, – але я за це дуже вдячний президенту Байдену". 

Нагадаємо: Український президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув до США. Це перший його виїзд за кордони України після повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 301 добу.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЗеленськийСШАзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

G7 обіцяє $32 млрд бюджетної підтримки Україні у 2023 році

США заявили, що ПВК "Вагнер" купила північнокорейську зброю для війни в Україні

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Усі новини...
Зеленський
Байден підтримав пропозицію Зеленського провести саміт миру
Зеленський - Конгресу США: 2023 рік стане вирішальним у війні
Виступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез
Останні новини
00:09
У КНДР заявили, що не пропонували боєприпаси Росії
23:50
Заступник Шойгу наживається на будівництві в Маріуполі – фонд Навального
23:19
Угорщина отримає кошти зі структурного фонду ЄС, але є умова
23:11
МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні "євроінтеграційним" законом про нацменшини
22:58
На Сумщині сигнали тривоги дублюватимуть повідомленнями з автомобілів ДСНС
22:45
Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році
22:38
По Сумщині росіяни за день завдали 54 ударів, пошкоджено будівлі
22:18
Глави МЗС G7 обговорили мирні пропозиції України, Блінкен назвав їх "гарним початком"
22:07
Перша жінка на посаді президента Словенії склала присягу
21:48
Cенат США схвалив бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
Усі новини...