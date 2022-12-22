"Исторический визит": Зеленский ожидает усиления оборонных возможностей в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим свой первый за время полномасштабной войны с Россией визит в США.

Источник: Владимир Зеленский на совместной с Джо Байденом пресс-конференции в Вашингтоне

Прямая речь: "Этот визит в Соединенные Штаты Америки стал действительно историческим для Украины, для наших отношений с Америкой и для американского лидерства.

За 300 дней этой войны мы начали новый этап во взаимоотношениях Украины и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, которое на 100% наполнено реальным содержанием. Я сегодня это почувствовал на всех моих встречах, на всех наших переговорах".

Детали: Зеленский поблагодарил за двухпалатную поддержку в Конгрессе США и выразил надежду, что и в дальнейшем обе палаты будут поддерживать Украину, несмотря на перемены в Конгрессе.

Украинский президент подчеркнул, что главный вопрос всех его переговоров в Вашингтоне – "укрепление Украины, следующий год, наше движение к победе в войне за независимость".

Зеленский сказал, что вернется в Украину с прекрасными новостями – в частности, о новом пакете помощи почти на 2 млрд долларов, который включает ракетный комплекс "Patriot", который поможет сформировать воздушный щит над Украиной.

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На следующий год США планируют выделить почти 45 млрд долларов поддержки, добавил украинский лидер.

Прямая речь: "У нас есть четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы. Я об этом не хочу сейчас говорить подробно, – я думаю, вы все понимаете, почему, – но я за это очень благодарен президенту Байдену".

Напомним: Украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в США. Это первый его выезд за пределы Украины после полномасштабного вторжения России, которое продолжается уже 301 сутки.