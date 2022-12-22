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Зеленський про Путіна: Він більше не суб’єкт цивілізованих відносин

Ольга Глущенко Четвер, 22 грудня 2022, 00:37
фото: twitter ЄП

Президент України Володимир Зеленський хотів би відправити меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що той "більше не суб’єкт цивілізованих людей".

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції із президентом США Джо Байденом у Білому домі

Пряма мова: "Який меседж можна (відправити – ред.) йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя? І бачить… що після України може піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського Союзу.

Для чого людині з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним… для чого йому відправляти меседжі?

Він сьогодні повинен бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури й історії його народу, його держави".

Що цьому передувало:

  • Зеленський назвав історичним свій перший за час повномасштабної війни з Росією візит до США.
  • Байден в свою чергу заявив, що Путін не планує зупиняти війну проти України.

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Теми: ЗеленськийПутінвійна
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