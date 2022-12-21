Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованных отношений

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 23:37
Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованных отношений
фото: twitter ЕП

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы отправить месседж президенту России Владимиру Путину о том, что тот "больше не субъект цивилизованных людей".

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме

Прямая речь: "Какой месседж можно ему (отправить – ред.) после того, что он отравил нашу гражданскую жизнь, спокойную жизнь? И видит... что после Украины может пойти дальше, где раньше было мощное присутствие Советского Союза.

Реклама:

Для чего человеку с больным отношением к миру, абсолютно неадекватным... для чего ему отправлять месседжи?

Он сегодня должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа, его государства".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскийПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: