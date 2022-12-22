Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованных отношений

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы отправить месседж президенту России Владимиру Путину о том, что тот "больше не субъект цивилизованных людей".

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме

Прямая речь: "Какой месседж можно ему (отправить – ред.) после того, что он отравил нашу гражданскую жизнь, спокойную жизнь? И видит... что после Украины может пойти дальше, где раньше было мощное присутствие Советского Союза.

Для чего человеку с больным отношением к миру, абсолютно неадекватным... для чего ему отправлять месседжи?

Он сегодня должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа, его государства".

Что этому предшествовало:

Зеленский назвал историческим свой первый за время полномасштабной войны с Россией визит в США.

Байден в свою очередь заявил, что Путин не планирует останавливать войну против Украины.