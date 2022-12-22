Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

"Украинская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 03:35
Выступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов
Зеленский в Конгрессе, фото ОП

Во время речи президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил за помощь и призвал и в дальнейшем действовать против агрессии России совместно, Конгресс Соединенных Штатов 21 раз аплодировал стоя.

Источник: трансляция выступления Зеленского в Конгрессе

Детали: Зеленский поблагодарил американский народ за поддержку. А также обратился с призывом о поддержке, рассказал, в каких условиях живут украинцы во время полномасштабного вторжения России.

Реклама:
 
ФОТО ОП
 
ФОТО ОП

5 ключевых тезисов из его речи перед Конгрессом:

  • Зеленский призвал к продолжению финансовой поддержки со стороны США, обращаясь к Конгрессу: "Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, которыми мы распоряжаемся наиболее ответственно".
  • Он также призвал членов Конгресса усилить санкции против России и "привлечь к ответственности террористов за агрессию". Он отметил, что Президент США Джо Байден поддержал его мирный план из 10 пунктов, но добавил, что каждый член Конгресса может помочь в реализации.
  • Россияне "используют все" против украинских городов, таких как Бахмут, но Украина "держит оборону и никогда не сдастся", сказал Зеленский под бурные аплодисменты. - В прошлом году там, в Бахмуте, проживало 70 000 человек... Сейчас там осталось лишь несколько гражданских. Каждый сантиметр этой земли пропитан кровью... Донбасс несколько раз переходил из рук в руки в ожесточенных и даже рукопашных боях. Но украинский Донбасс стоит", - сказал он.
  • Зеленский заявил, что украинцы будут праздновать Рождество в этом году, несмотря на зверства войны: "Даже если не будет электричества, свет нашей веры в себя не погаснет".
  • Президент закончил свою речь, сказав, что Украина достигнет "абсолютной победы", повторив свои слова из начала выступления: "Украина жива и сильна".
 
ФОТО ОП
 
ФОТО ОП

В конце своего выступления Зеленский передал Конгрессу боевой флаг из Бахмута как проявление благодарности за помощь.

После этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подарила Зеленскому флаг Соединенных Штатов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: