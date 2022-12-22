Саакашвілі у суді в Грузії почав говорити українською, його попросили "дотримуватися порядку"

Судове засідання у справі експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі змушені були призупинити через напругу у залі після того, як Саакашвілі почав принципово говорити українською, а суддя вимагав від нього перейти на грузинську мову.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Саакашвілі на судовому засіданні 22 грудня, у якому бере участь по відеозв’язку з лікарні, перейшов на українську мову, під приводом, що зараз має громадянство лише України.

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"Пане Михеїл, дотримуйтеся порядку і розмовляйте грузинською", - відреагував на це суддя Георгій Аревадзе. Саакашвілі на це відповів, що він є громадянином України.

Далі через шум у залі суддя оголосив перерву у засіданні. Наскільки відомо з повідомлень ЗМІ, засідання відновиться, а переклад грузинською за потреби буде здійснювати представник українського консульства, який присутній на засіданні.

Також під час засідання суддя відхилив пропозицію адвоката Саакашвілі "підняти сорочку", щоб присутні могли бачити, як він схуд, та порівняв стан експрезидента зі станом українських захисників, які виходять з російського полону.

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Суддя на це відповів, що якщо Саакашвілі "почне роздягатися", його усунуть з процесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії перевести колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Глава "Грузинської мрії" після цього заявив, що приїзд Саакашвілі на батьківщину був "спецоперацією" України із втягування Тбілісі у війну. На це в МЗС України відповіли, що Київ ніколи не втручався і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", та висловили розчарування тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".