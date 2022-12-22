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Саакашвили в суде в Грузии начал говорить по-украински, его попросили "соблюдать порядок"

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 11:38

Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вынуждены были приостановить из-за напряжения в зале после того, как Саакашвили начал принципиально говорить на украинском языке, а судья требовал от него перейти на грузинский.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Саакашвили на судебном заседании 22 декабря, в котором участвует по видеосвязи из больницы, перешел на украинский язык, под предлогом, что сейчас у него только гражданство Украины.

"Господин Михеил, соблюдайте порядок и говорите по-грузински", - отреагировал на это судья Георгий Аревадзе. Саакашвили на это ответил, что он является гражданином Украины.

Далее из-за шума в зале судья объявил перерыв в заседании. Насколько известно из сообщений СМИ, заседание возобновится, а перевод на грузинский при необходимости будет осуществлять представитель украинского консульства, который присутствует на заседании.

Также во время заседания судья отклонил предложение адвоката Саакашвили "поднять рубашку", чтобы присутствующие могли видеть, как он похудел, и сравнил состояние экс-президента с состоянием украинских защитников, которые выходят из российского плена.

Судья на это ответил, что если Саакашвили "начнет раздеваться", его отстранят от процесса.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Глава "Грузинской мечты" после этого заявил, что приезд Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну. На это в МИД Украины ответили, что Киев никогда не вмешивался и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", и выразили разочарование тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".

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Темы: СаакашвилиязыкУкраинаГрузия
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