Кремль "з жалем" відреагував на візит Зеленського до Байдена

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пожалівся, що в Кремлі не почули від президентів України і США слів про готовність дослухатися до стурбованості Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "З жалем констатуємо, що від Байдена і Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність дослухатися до стурбованості Росії".

Деталі: Прессекретар Путіна також заявив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена "реально закликів до миру не прозвучало, не було застережень з приводу варварських обстрілів житлових будинків Донбасу".

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