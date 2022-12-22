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Кремль "з жалем" відреагував на візит Зеленського до Байдена

Ірина БалачукЧетвер, 22 грудня 2022, 12:04
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пожалівся, що в Кремлі не почули від президентів України і США слів про готовність дослухатися до стурбованості Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "З жалем констатуємо, що від Байдена і Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність дослухатися до стурбованості Росії".

Деталі: Прессекретар Путіна також заявив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена "реально закликів до миру не прозвучало, не було застережень з приводу варварських обстрілів житлових будинків Донбасу". 

Читайте адаптований переклад емоційного виступу президента: "2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США 

Виступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез

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Передісторія:

  • 21 грудня Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.
  • В рамках візиту державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.
  • Таким чином, загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.
  • За інформацією американського видання The Hill, керівництво Конгресу США працює над швидким внесенням законопроєкту, який засудить Росію як державу-агресора, але про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться.

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Теми: РосіяСШАУкраїна
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