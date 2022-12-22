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Кремль "с сожалением" отреагировал на визит Зеленского к Байдену

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 11:04
Кремль с сожалением отреагировал на визит Зеленского к Байдену
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожаловался, что в Кремле не услышали от президентов Украины и США слов о готовности прислушаться к озабоченностям России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России".

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Детали: Пресс-секретарь Путина также заявил, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена "реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса".

Читайте адаптированный перевод эмоционального выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США

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Выступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

Предыстория:

  • 21 декабря Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.
  • В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.
  • Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.
  • По информации американского издания The Hill, руководство Конгресса США работает над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора, но о признании РФ спонсором терроризма речь не идет.

Темы: РосcияСШАУкраина
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