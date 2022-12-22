Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль "с сожалением" отреагировал на визит Зеленского к Байдену

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 12:04
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожаловался, что в Кремле не услышали от президентов Украины и США слов о готовности прислушаться к озабоченностям России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России".

Детали: Пресс-секретарь Путина также заявил, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена "реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса".

Читайте адаптированный перевод эмоционального выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США

Выступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 декабря Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден.
  • В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.
  • Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.
  • По информации американского издания The Hill, руководство Конгресса США работает над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора, но о признании РФ спонсором терроризма речь не идет.

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcияСШАУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ центре Мелитополя взорвали авто оккупантов – мэр

видеоЗеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

видеоРоссия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

Путин хочет снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории – СМИ

Все новости...
Росcия
Кремль продолжит посылать чиновников на оккупированные территории несмотря на обстрелы
В России произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Казахские брокеры скупают дешевые российские бонды у иностранных инвесторов – СМИ
Последние новости
12:08
Кремль оправдывает Путина за слова о "завершении войны"
12:02
фото, видео, дополнено от 10:12В Москве горела воинская часть, а в Саратовской области – военкомат
12:00
В Кремле считают, что уже "существенно демилитаризовали" Украину
11:40
Военные из Хмельницкой области написали благодарственные письма детям
11:40
УЗ договорилась об отсрочке выплат по евробондам на два года
11:38
Премьер Финляндии в рождественском поздравлении призвала поддерживать Украину
11:37
фотоВ центре Мелитополя взорвали авто оккупантов – мэр
11:36
Крупнейший в мире производитель чипов обсуждает строительство первого завода в Европе - СМИ
11:35
КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности
11:35
видеоРФ снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте
Все новости...