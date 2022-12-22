Кремль "с сожалением" отреагировал на визит Зеленского к Байдену

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожаловался, что в Кремле не услышали от президентов Украины и США слов о готовности прислушаться к озабоченностям России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России".

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Детали: Пресс-секретарь Путина также заявил, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена "реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса".

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