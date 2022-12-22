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Кремль продовжить посилати чиновників на окуповані території попри обстріли

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 11:10
Кремль продовжить посилати чиновників на окуповані території попри обстріли
Кремль. ілюстративне фото Vida Press nuotr

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російські чиновники відвідують і будуть відвідувати тимчасово окуповані території Донбасу, незважаючи на ризики, вони, мовляв, зобов'язані туди їздити.

Джерело: Пєсков, якого цитує пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Пряма мова: "Дивіться, є відрядження чиновників. І абсолютно нормально, чиновники відвідують російські регіони і будуть відвідувати, тим паче такі регіони, які потребують зараз, у перехідний період, особливої уваги в період їхньої інтеграції, адаптації в увесь простір життя нашої великої країни. І чиновники зобов'язані туди їздити у великій кількості".

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Деталі: Пєсков зазначив, що перебування в деяких районах ОРДЛО та інших територій (окупованих Росією під час повномасштабного вторгнення -ред.), як і раніше, є небезпечним і несе великі ризики, зокрема для життя.

"Але це не означає, що ці умови повинні заважати чиновникам виконувати свої функції...", - додав Пєсков.

Що передувало: 21 грудня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку нібито після обстрілу з боку України. 

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Теми: Росіяпропаганда
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