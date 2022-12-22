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Кремль продолжит посылать чиновников на оккупированные территории несмотря на обстрелы

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 11:10
Кремль продолжит посылать чиновников на оккупированные территории несмотря на обстрелы
Кремль. иллюстративное фото Vida Press nuotr

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские чиновники посещают и будут посещать временно оккупированные территории Донбасса, несмотря на риски, они, мол, обязаны туда ездить.

Источник: Песков, которого цитирует пропагандистское издание РФ РИА "Новости"

Прямая речь: "Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве".

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Детали: Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ОРДЛО и других территорий (оккупированных Россией во время полномасштабного вторжения –ред.), по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни.

"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции…", - добавил Песков.

Что предшествовало: 21 декабря экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. 

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Темы: Росcияпропаганда
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