Кремль продолжит посылать чиновников на оккупированные территории несмотря на обстрелы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские чиновники посещают и будут посещать временно оккупированные территории Донбасса, несмотря на риски, они, мол, обязаны туда ездить.

Источник: Песков, которого цитирует пропагандистское издание РФ РИА "Новости"

Прямая речь: "Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве".

Детали: Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ОРДЛО и других территорий (оккупированных Россией во время полномасштабного вторжения –ред.), по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни.

"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции…", - добавил Песков.

Что предшествовало: 21 декабря экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины.