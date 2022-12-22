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Рогозина в Украине вычислили пограничники: напомнили о нарушении госрубежа

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 13:04
коллаж УП

Украинские пограничники установили место пребывания экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и напоминают ему, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Рогозин Д. незаконно пересек украинскую границу и нашла его место пребывания на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области.

Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи".

Детали: Как следует из сообщения, пограничники передали координаты Рогозина товарищам по оружию.

Пограничная служба в очередной раз призвала россиян не нарушать украинское законодательство, ведь ответственность для нарушителей обязательно наступит.

Что предшествовало: 21 декабря экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. Сам Рогозин заявил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.

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По данным "Базы", Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Издание "SOTA" сообщило, что Рогозина ранили в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения.

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Темы: РосcияПограничная службавойнаДонецк
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