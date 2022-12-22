Міноборони РФ показало Шойгу нібито на війні в Україні

В Міністерстві оборони РФ повідомили, що очільник оборонно відомства Сергій Шойгу в черговий раз проінспектував підрозділи військових на фронті в Україні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Повідомляється, що Шойгу перевірив розміщення особового складу і заслухав доповіді командирів підрозділів.

При цьому російське Міноборони представило відео, яке повинно підтвердити, що Шойгу побував на фронті.

Що було раніше: Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.