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Міноборони РФ показало Шойгу нібито на війні в Україні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 грудня 2022, 12:19
Міноборони РФ показало Шойгу нібито на війні в Україні
скриншот

В Міністерстві оборони РФ повідомили, що очільник оборонно відомства Сергій Шойгу в черговий раз проінспектував підрозділи військових на фронті в Україні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі:  Повідомляється, що Шойгу перевірив розміщення особового складу і заслухав доповіді командирів підрозділів.

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При цьому російське Міноборони представило відео, яке повинно підтвердити, що Шойгу побував на фронті.

Що було раніше: Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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