Минобороны РФ показало Шойгу якобы на войне в Украине

В Министерстве обороны РФ сообщили, что глава оборонно ведомства Сергей Шойгу в очередной раз проинспектировал подразделения военных на фронте в Украине.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Сообщается, что Шойгу проверил размещение личного состава и заслушал доклады командиров подразделений.

При этом российское Минобороны представило видео, которое должно подтвердить, что Шойгу побывал на фронте.

Что предшествовало: Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.