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Минобороны РФ показало Шойгу якобы на войне в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 22 декабря 2022, 13:19
скриншот

В Министерстве обороны РФ сообщили, что глава оборонно ведомства Сергей Шойгу в очередной раз проинспектировал подразделения военных на фронте в Украине.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали:  Сообщается, что Шойгу проверил размещение личного состава и заслушал доклады командиров подразделений.

При этом российское Минобороны представило видео, которое должно подтвердить, что Шойгу побывал на фронте.

Что предшествовало: Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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