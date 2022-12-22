Из Рогозина не смогут извлечь осколок снаряда

Врачи не смогут достать осколок снаряда из тела экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который получил ранение в оккупированном Россией Донецке в среду.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует помощника Рогозина

Прямая речь: "Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и специалистам группы военных советников, которые попали вместе с ним под обстрел в Донецке.

Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводят очередную перевязку. По заключению врачей, осколок мины, попавший в позвоночник, не подлежит извлечению".

Что предшествовало: 21 декабря Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. Сам Рогозин заявил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.

По данным "Базы", Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

В то же время издание "SOTA" сообщило, что Рогозина ранили в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения.